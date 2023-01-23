Экономист: есть путь повышения пенсии на 8%, но "Содра" его не рекламирует

Экономист Раймондас Куодис сказал, что пенсионный возраст "не камнем выбит", а представители Еврокомиссии предлагавшие фиксированную характеристику трудоспособного возраста, – "полезные идиоты". По его словам, пенсионный возраст формируется социально, он автоматически должен повышаться по мере повышения продолжительности жизни.

"Пенсионный возраст не камнем выбит, это формируется социальным способом. "Полезные идиоты" в ЕК нас часто пугали своей фиксированной характеристикой трудоспособного возраста, 15–64 лет, так 64 года - здоровый и трудоспособный человек, в 69 лет может быть таким же. Просто надо двигаться вперед по мере повышения продолжительности жизни, улучшения здоровья, если такое есть, то Литва это постепенно правильно делала", – сказал в интервью Žinių radijаs Куодис.

"Повышался пенсионный возраст, из советского времени мы вышли со смешным показателем, 55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин, сейчас мы продвинулись, только нам надо думать, как 60-летние, 70-летние могли бы работать с пользой, если они этого ходят", – прибавил он.

Экономист утверждает, что "Содра" должна быть гибкой и позволять человеку пенсионного возраста как выходить на пенсию, так возвращаться на работу. Но, по его словам, литовская пенсионная система к такому не приспособлена.

"Я предлагал свою систему 12 лет назад, реформу "Содры", чтобы система была гибкой, хочу уйти на пенсию, хочу вернуться на работу. Вот появляется желание, какая-то полезная работа появляется, которую человек будет выполнять с удовольствием, но наша пенсионная система к этому не приспособлена, не рекламирует такую возможность, хотя и сейчас есть такой путь, если очень попросишь, можешь остаться на работе после выхода на пенсию, в результате пенсия увеличивается на 8%. Но наша "Содра" его не рекламирует, а могла бы", – сказал Куодис.

"Надо перепрограммировать наше отношение к пенсионерам. The Economist писал, что есть новая категория, молодые пенсионеры, они ловкие, умеют и хотят работать, не хотят лежать на печи", – прибавил он.

Напомним, что ЕК предложила Литве до 2040 г. повысить пенсионный возраст до 72 лет.

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