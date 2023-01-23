В Вильнюсе выявить пьяного водителя помог смартфон

Выясняются новые подробности задержания пьяного водителя в Вильнюсе.

В минувшую пятницу, в 22.30 ч., поступило сообщение о ДТП на ул. Жалюю Яжеру.

По предварительным данным, о ДТП информировала установленная в автомобиле Lexus автоматическая система вызова помощи eCall.

Представитель Единого центра помощи Вилма Юозявичюте уточнила, что звонил не автомобиль, а смартфон, новейшая модель iPhone.

"Он позвонил по номеру 112 и оставил автосообщение, что "пользователь телефона попал в ДТП и на сигналы телефона не отвечает". Автомат продиктовал координаты места происшествия. Это новые функции, установленные Apple. Как новейшие iPhone, так и смартчасы Apple Watch могут сообщать о ДТП. Их сообщения отличаются от обычных eCall, поскольку не указывают транспортное средство, скорость движения, тип двигателя и др. подробности, касающиеся автомобиля, но реагируют на происшествия и сообщают координаты. Это не первое такое сообщение, которое мы получили", – сказала Юозявичюте.

На место происшествия выехала полиция и скорая.

Полиция обнаружила поврежденный Lexus. У него отвалилось одно из передних колес. Около кругового перекрестка лежали поваленные дорожные знаки. По следам на снегу было видно, что Lexus ехал со стороны ул. Калварию, потом свернул пару столбов с дорожными знаками.

Вероятно, автомобиль был поврежден о бордюр, поэтому был вынужден остановиться.

Водитель (1970 г.р.) не пострадал. Он был пьян и пьянел буквально на глазах. С первой попытки "надул" в алкотестер 1,80, а со второй – 1,89 промилле.

Мужчине грозит уголовная ответственность.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!