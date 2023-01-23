Эфир Delfi: "Леопарды" для Украины, Пригожин против Минобороны и 700-летний юбилей Вильнюса

Институт изучения войны один из своих отчетов посвятил тому, как Кремль и Минобороны борются с возросшим влиянием Пригожина. В действительности ли есть это противостояние и чем оно может обернуться для самой России беседуем с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.

Первое известное упоминание о Вильнюсе датируется 25 января 1323 года, когда князь Гедиминас разослал по Европе свои знаменитые письма, открыв для европейцев малоизвестный им город и навсегда закрепив его на карте Европы. Этот день считается днем рождения Вильнюса.

О том, как Вильнюс отмечает свою 700-летний юбилей, говорим с директором агентства Go Vilnius Ингой Романовскене

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!