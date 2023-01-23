Женщина предупреждает водителей об опасности. Она видела целое стадо зубров и сняла его на видео с помощью телефона.
"Вот какое большое стадо зубров на Via Baltica. Зубры находятся у границы Паневежского и Кедайнясйкого районов. Они уже перешли Via Baltica, будьте осторожны", – предупредила женщина.
Тот факт, что зубры представляют большую опасность для водителей, подтвердила и староста деревни Окайняй Даля Стеберёкене. Она всегда предупреждает о замеченных у дороги зубрах других водителей и жителей.
О стадах зубров у Via Baltica часто информирует и Литовская дирекция автомобильных дорог.
Водителей, которые едут по Via Baltica в Кедайняйском районе просят проявлять бдительность, особенно в темное время, когда видимость ограничена.
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