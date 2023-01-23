Генпрокурор требует лишить члена Сейма Бартошявичюса парламентского мандата расследуют уголовное преступление

Генпрокурор Нида Грунскене 23 января обратилась к спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен с просьбой лишить депутата Кристиёнаса Бартошявичюса депутатской неприкосновенности. Представитель прокуратуры сказала, что подробности не может разглашать, но заметила, что это касается сексуальных действий в отношении лиц младше 16 лет. Депутат от консерваторов Кристиёнас Бартошявичюс отказывается от депутатского мандата. Эту информацию 23 января Delfi подтвердил сам политик.

Грунскене информировала, что 15 ноября 2022 года было начато расследование по факту возможного совершения преступных действий в рамках 3 и 4 ч. 150 ст и 1 ч. 153 ст. УК ЛР. 3 и 4 ч. 150 ст. УК ЛР - это сексуальное насилие над малолетними и несовершеннолетними лицами. За это грозит лишение свободы на срок от 3 до 13 лет.

Грунскене в письме спикеру указала, что надо решать вопрос лишения депутатской неприкосновенности консерватора Бартошявичюса.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Эляна Мартинонене на пресс-конференции подчеркнула, что подробности дела раскрыть не может.

"Сожалею, но вопрос успеха расследования не позволяет раскрывать информацию. Сейчас мы можем подтвердить только, что расследование проводится по конкретным статьям и надо решать вопрос лишения депутатской неприкосновенности", – сказала она.

Foto: ELTA / Dainius Labutis

Мартинонене не могла ответить на вопрос, есть ли в деле другие подозреваемые и сколько пострадавших.

Она также не сказала, допрашивали ли депутата в рамках этого расследования.

На вопрос, почему по этому делу не предоставляют практически никакую информацию, Мартинонене ответила: "Потому что, во-первых, мы говорим о расследовании, которое касается малолетних, несовершеннолетних, лиц младше 16 лет. И речь идет о возможных сексуальных преступлениях. Еще раз хочу подчеркнуть – у депутата нет статуса подозреваемого, сейчас он обладает депутатским иммунитетом. Это не подозреваемый, расследование еще проводят. Чтобы не нанести вреда расследованию, сейчас нельзя разглашать подробную информацию".

Бартошявичюс сказал, что отказывается от мандата по личным причинам.

"Личные обстоятельства", – сказал он.

Политик заверил, что пока у него нет никаких планов.

Портал lrt.lt обратился за комментарием к Бартошявичюсу. Он сказал, что просьба о лишении неприкосновенности для него - новость.

Бартошявичюс подтвердил, что отказывается от мандата не из-за расследования.

"Честно говоря, я ничего не знаю", – сказал он.

Депутат сказал, что ничего не знает о расследовании и о том, что его просят лишить депутатской неприкосновенности, он просил дать ему время, чтобы ознакомиться с заявлением прокуратуры. Позже он ситуацию не комментировал.

Бартошявичюс попал в парламент по партийному списку, после него в списке идет Вилюс Семешка. Семешка недавно ушел с поста вице-министра обороны.

Староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене сказала, что не знает, согласится ли Семешка работать в парламенте.

"Мы ждем его, по пока не знаем, какое решение он примет", – сказала она, поблагодарив Бартошявичюса за работу.

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