Часть клиентов Ignitis январский счет получит с одноразовой скидкой

Как сообщила компания Ignitis, после снижения биржевых цен на электроэнергию в начале текущего года часть клиентов Ignitis получит январские счета с одноразовой скидкой. Скидку получат все клиенты, чей фиксированный тариф на электроэнергию превышает 49 центов за киловатт-час. После скидки клиенты Ignitis за январскую электроэнергию не будут платить больше этого предела. По словам Ignitis, это наиболее актуально тем клиентам, чей фиксированный тариф превышает компенсируемый государством (56,5 центов/kWh), так как снизится сумма к оплате.

"Таким образом сократится и государственная помощь, что позволит сэкономить бюджетные средства", – говорится в пресс-релизе Ignitis.

По словам Ignitis, вопросы об одноразовых скидках в последующие месяцы или о применении долгосрочных решений в отношении текущих клиентов с договорами фиксированных тарифов будут рассматриваться после оценки изменений стоимости электроэнергии на бирже.

Среднемесячная стоимость электроэнергии на бирже электроэнергии Nord Pool в литовской зоне во втором полугодии 2022 г. составила около 304 Eur/MWh.

В то же время в январе в первой половине среднедневная стоимость достигала около 90 евро/MWh. По мнению Ignitis, есть вероятность, что в январе цена будет гораздо ниже, чем прошлогодние цены.

В середине декабря Правительство приняло решение о том, что максимальная компенсация стоимости электроэнергии в первом полугодии 2023 года составит 28,5 центов за kWh, а минимальный компенсируемый ценовой предел составит 28 центов за kWh.

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