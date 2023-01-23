Экономист: пенсионные фонды второй ступени могут "лопнуть от жадности"

По мнению литовского экономиста Раймондаса Куодиса, пенсионные фонды второй ступени могут "лопнуть от жадности", так как, по его словам, им удалось добиться невероятного – получить для себя госсубсидии, а затем "подать" их жителям в качестве полученной доходности.

"Вторая ступень, мне кажется, может "лопнуть от жадности". Им удалось добиться невероятного. Например, "Содра" является пенсионным фондом, но он не может конкурировать со второй ступенью, так как она выбила для себя госсубсидии, которые считает частью своей доходности, хотя те субсидии выплачивает не живое государство, а жители, но нам это все подается как полученная доходность. Уже избегают говорить о доходности вообще, просто говорят, что у них – выгодно", – в понедельник радиостанции Žinių radijas сказал Р. Куодис. Экономист уверяет в желании прозрачного дискурса по данному вопросу, а политики, говоря о пенсионных фондах, применяют различные трюки.

"Хочу прозрачного дискурса по данному вопросу, я записал все трюки, которые применяют политики. Сейчас господин Линге (Глава комитета Сейма по бюджету и финансам - Delfi) просто повторяет то, что записали политики, что пенсионные фонды своей доходностью обогнали инфляцию. Почему они должны обогнать одну лишь инфляцию? Они должны учитывать рост заработной платы, который является совокупностью показателей инфляции и роста производительности, а не только инфляции".

"Такие вещи отвратительны, потому что какая-то компашка топит государственную общественную систему, стержень системы социальной защиты, Содру, чтобы заработать несколько дополнительных евро", – добавил он.

Согласно закону от 1 января 2019 года "О пенсионном накоплении" была изменена модель пенсионного накопления второй ступени.

Все жители, моложе 40 лет и до 2019 года, не принимавшие участия в накоплении второй ступени, автоматически включаются в пенсионное накопление второй ступени, а в случае отказа – автоматическое включение повторяется каждые три года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!