Поступило сообщение о бомбе: были эвакуированы пассажиры из всех залов ожидания в аэропортах Литвы бомба не найдена

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В понедельник, 23 января, утром было получено электронное письмо, в котором сообщалось о бомбе в аэропорту. Были эвакуированы пассажиры и аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги.

О письме с угрозой в полицию сообщил дежурный Службы авиационной безопасности Вильнюсского аэропорта. Письмо было получено в 8.30 ч. На место происшествия выехал кинолог с собакой. Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сообщает, что около 8 ч. поступила первая информация о возможной бомбе. Конкретный аэропорт не указывался. Специалисты службы безопасности сразу информировали полицию, пожарных-спасателей, скорую помощь. Статьи по теме: В течение нескольких часов в Литве поступило два сообщения о заминированных объектах Спецслужбы осуществили оценку угрозы в других аэропортах, тщательно проверили терминалы, пассажиров временно эвакуировали из залов ожиданий во всех аэропортах. Сейчас пассажирам Вильнюсского аэропорта разрешили вернуться в злы ожиданий. Ни в Каунасе, ни в Паланге никакой взрывчатки не найдено. Рейсы в аэропортах не отменяли. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!