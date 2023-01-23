Специально для Delfi – немецкие депутаты: надо обозначить, что будем считать победой Украины

По данным Кильского университета, Германия по оказанной Украине помощи занимает второе место после Великобритании. Однако Берлин упрекают и требуют оказывать Украине еще больше поддержки. Нашла ли Германия ответ на вопрос, что Запад считал бы победой Украины и как она должна выглядеть, об этом журналист Delfi спрашивал членов Бундестага.

В начале декабря Кильский университет представил статистику помощи Украине в финансовом эквиваленте. Представитель Христианско-демократического союза, депутат германского бундестага, член внешнеполитического комитета Родерих Кизеветтер в минувший четверг в Берлине в интервью Delfi комментировал актуальные вопрос и акцентировал, что немцы должны понять - критика связана со способом принятия политических решений, а не с финансовым эквивалентом помощи Украине.

"Такую оценку определяют не цифры – они немалые, а то, что мы делаем, это неустойчиво. Критика возникает из недоверия, связанного с нами и нашими партнерами", – сказал депутат.

Он обратил внимание на то, что разговоры о том, что надо посылать в Украину тяжелое оружие и танки, начались весной 2022 года.

"Те, кто принимает решения в Германии, тогда думали, что после войны нам снова придется вести переговоры с Россией. Не верили в такое мощное сопротивление украинцев, в силу которого они должны победить в этой войне, и они победят. Поэтому мы с самого начала не располагали сильным доверием со стороны украинцев, ведь господствующая идея была такой: Россия не может победить, а Украина не может понести поражение. Но думать так было несправедливо, ведь было бы заключено своеобразное перемирие, во время которого Россия пыталась бы установить зоны жестокости", – акцентировал Кизеветтер.

По его словам, медленное формирование жесткой политики Европы в самом начале войны достойно критики.

"Что касается цифр, то США оказывают Украине помощь в 20 раз больше, чем Германия и в 10 раз больше, чем Европа. Давайте сравним Германию со странами Балтии: Литва, Латвия и Эстония вместе делают в два раза больше, чем Германия или в 10 раз больше, если сравнивать ВВП стран", – акцентировал собеседник.

"Итак, мы должны быть честными и больше прислушиваться к потребностям соседей. <...>. У нас должна быть единая позиция, надо слушать соседей, таких как Литва", – сказал Кизеветтер.

По его мнению, от российского общества и политической элиты страны зависит, останется ли Владимир Путин на своем посту и после победы Украины.

"Нам надо определиться с тем, что мы считали бы победой Украины, именно победой, – это восстановление территориального суверенитета хотя бы на уровне 24 февраля прошлого года. Ведь Зеленский предлагал России нейтральность в отношении НАТО, уступки в вопросе ранее оккупированных территорий, включая Крым. Он предлагал 15-летнюю паузу в вопросе спора по статусу Крыма и переговоры через ООН, но в ответ на все это последовали военные действия – жестокость и борьба с культурой, с мирными жителями", – сказал политик.

По словам Кизеветтера, сейчас надо договориться, что победа Украины - возвращение территорий по факту на 24 февраля или деоккупация большей территории, включая оккупированный Крым.

"Поражением России считался бы ее уход из Украины, выплата репараций, участие в расследовании военных преступлений и присоединение к гарантиям безопасности, утверждающим отказ от нападения на Украину когда-либо в будущем", – подчеркнул член бундестага.

Кизеветтер рассказал Delfi, чего ждет от нового министра обороны Бориса Писториуса.

"У него, как мы говорим, "сердце на правильном месте". Это значит, что он понимает язык военных, чувствует дух. Летом прошлого года он сказал, что Украина обязана одержать победу, – эти слова были противоположны словам канцлера. Он не будет оппонентом канцлера, но он будет более открытым, решительным, он разбирается в военной промышленности, потребностях военных. У него будут необходимые средства и возможность просить их дополнительно для того, чтобы реформировать бундесвер и развивать бригаду в Литве", – сказал политик.

По его словам от Писториуса ждут решительных перемен, поскольку как "зеленые", так и либералы поддерживают Украину и хотят поставлять украинцам танки, серьезное оружие, дислоцировать бригаду в Литве, укрепить Бундесвер и добиться других целей.

Журналист Delfi общался и с Мари-Агнес Штрак-Циммерман, депутатом германского бундестага и главой парламентского комитета по обороне, членом Свободной демократической партии (СвДП).

"Мы все вместе должны помочь Украине. Когда я говорю об Украине, я всегда замечаю, что немцы до сих пор чувствовали себя достаточно комфортно, хотя ваша страна нам говорила до этого, что надо оставаться бдительными, поскольку Россия агрессивна. Вы нас предупредили. В Литве уже раньше появилось много союзников, военных немцев, несмотря на то, я думаю, нашим жителям было трудно себе представить, что война может начаться внутри Европы. Когда это случилось, общество проснулось", – сказала она.

По ее словам, немцы поняли не только то, что Путин - убийца, но и то, что страны Балтии, Польша, другие страны, граничащие с Россией были правы.

"Я знаю, что люди чувствуют себя неуютно, вы ведь нас предупреждали. Конечно, мы слышали, но сейчас видим, что реальность ужасна", – сказала Штрак-Циммерман.

"Сейчас российские военные находятся в Украине, не около ваших границ, но мы знаем, что людей, которые могут воевать на стороне агрессора, очень много. Война когда-то закончится, но только Украина должна решать - как", – заметила собеседница.

"В будущем мы должны оставаться бдительными, поскольку Россия рядом. Только все вместе мы должны найти способ для безопасности Европы. Возможно, в будущем, но я говорю о будущем после будущего, наряду с национальными, будет европейская армия, у которой будет оружие, его мы купим вместе", – сказала политик.

Она не была многословна в оценке нового министра Писториуса.

"Увидим. Цели те же, у каждого человека свой стиль работы, поэтому увидим", – сказала политик.

Она обратила внимание на то, что помощь Украине охватывает разные сферы: гуманитарную, социальную, медицинскую и военную и всякий раз в Германии ведутся дискуссии.

"Думаю, это вопрос коммуникации. Если ты всегда последний в очереди, все спрашивают: что происходит? Почему немцы такие медлительные? Если сравнить, как Германия действовала в марте 2022 года и сейчас, то разница огромная. Людям в Германии нужно время, чтобы понять, что эта война касается не только безопасности Восточной Европы, но и всего свободного мира", – акцентировала Штрак-Циммерман.

Поэтому, по ее словам, немецким политикам надо решать вопрос коммуникации.

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