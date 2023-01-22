Жительница Вильнюса пережила настоящий ужас: в квартиру ворвался вооруженный автоматом мужчина, угрожал и ограбил

ru.DELFI.lt

В отделении полиции сообщили, что в Вильнюсе было совершено ограбление.

По предварительным данным, 21 января около 18.00 в Вильнюсе, на ул. Субачяус, неизвестный проник в съемную квартиру и, угрожая женщине (1992 г.р.) предметом, похожим на огнестрельное оружие, похитил мобильный телефон, кошелек и личные документы. Ущерб - 1375 евро. Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 180(2) Уголовного кодекса Литовской Республики (грабеж). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!