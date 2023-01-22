В Шяуляй похоронили Виталию Катунските: в последний путь ее проводили под громкие аплодисменты

В воскресенье днем ​​в последний путь проводили известную эстрадную певицу Виталию Катунските. Она была похоронена на кладбище Шяуляй - рядом с матерью.

Возле кладбища Донелайтиса в Шяуляй заблаговременно стали образовываться пробки, группы людей собирались, выстраивались в очередь и молча ждали приезда родственников Виталии Катунските.

На кладбище, а также возле похоронного бюро на протяжении всей церемонии дежурила скорая помощь. Большая толпа, собравшаяся у могилы, начала громко хлопать, затем принесли гроб с телом Виталии Катунските.

Во время траурной церемонии в яму опустили чемоданчик с микрофоном В. Катунските. Его во время церемонии держала ее дочь Моника.

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