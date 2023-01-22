Вернувшийся из Бахмута литовец: смотришь на людей, живущих у линии фронта, и видишь, как они меняются

Каролис Санкаускас, только что вернувшийся с востока Украины, рассказал о ситуации у линии фронта в программе “Утро на Delfi”. С начала войны К. Санкаускас собирал и доставлял помощь солдатам и жителям прямо в руки, а на этот раз даже доставил помощь в Бахмут, находящийся на линии фронта.

В передаче он рассказал, что с начала российского вторжения посетил воюющую Украину примерно 45 раз.

“Я помню те первые моменты, как все здесь было Тогда мы все думали, что капец - когда пересечешь границу, возле какого-нибудь Львова, все уже будут выглядеть мертвыми. Так всем тогда казалось. Потом уже понимаешь, что это не так.

Едешь во Львов, потом в Киев, потом едешь в Харьков, в освобожденный Херсон. И получается, что ты уже стал немного бесстрашным, имеешь возможность привезти и уехать, главное, из тех военных зон. Такого страха сейчас, наверное, даже нет", - сказал К. Санкаускас, поддерживающий Украину.

Мужчина рассказал, что встречал Новый год в Херсоне, вернувшись в Литву через несколько дней и услышав фейерверк за окном, почувствовал себя некомфортно.

“Я понимаю тех украинцев, которых мы в первые же дни вывезли в Литву, они тоже что-то услышали, начали вздрагивать, укрывались. Это чувство становится странным. Но это остается внутри человека”, — рассказал о своих переживаниях К. Санкаускас.

Собеседник передачи рассказал, что помощь доставляется до самой линии фронта или в безопасные районы рядом с ней.

"Цель - оказывать гуманитарную помощь первые несколько недель после освобождения города - это продукты, обогреватели, одежда, средства гигиены, генераторы... Привозишь все, тогда они пытаются восстановить, отстроить, а через 3-4 недели, эта помощь в основном больше не нужна.

По мере продвижения фронта и отвоевания украинцами этих территорий постепенно путь становятся длиннее. Например, в Харькове, за которым мы внимательно следили, взрывов больше нет, они продвинулись дальше. Когда приезжаешь в освобожденный город, в первые дни люди реально вылезают из подвалов”, — рассказал собеседник.

К. Санкаускас сообщил, что вернулся в Литву из Бахмута только в четверг утром. И люди, живущие в прифронтовой зоне, по его словам, меняются.

“Ты смотришь на этих людей и видишь, что они уже становятся дикими. Они видят в тебе помощника. (…) А солдаты чуть повеселее, получают провизию, топливо, возможность помыться, отдохнуть. Они не все время стреляют на фронте, возвращаются отдохнуть.

А в тех местах, где действительно страшно, те люди остались, им покоя нет и все такое. Смотришь на людей, по их глазам видно, что они интеллигенты, но они уже становятся дикарями, которые всегда спрашивают - а что ты тут несешь. Это очень странная вещь”, — сказал собеседник.

Он сказал, что, занимаясь этой деятельностью, замечает, что повседневных проблем становится меньше после увиденного в Украине.

“Они живут в подвалах, где мы у бабушки с дедушкой в ​​деревне храним картошку. А картошки там нет, есть кровати, каминчик, печь, что-то кипит… И понимаешь, что проблем, которые ты переживаешь, просто нет”, — рассказал он.

К. Санкаускас также рассказал об Изюме. В нем девять школ, проживало около 50 тысяч человек. По его словам, там все обворовали российские солдаты.

“Мы отвезли более 50 компьютеров, потому что когда приходят русские, они все воруют. Они даже унесли с собой радиаторы. Смотришь и думаешь - о чем мы говорим. Это если бы я сейчас в студии выковырял плитку и ламинат”, — сказал он.

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