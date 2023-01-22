Подробнее о проведенном исследовании LNK рассказал доцент факультета социальных гуманитарных наук и искусств КТУ Айнюс Лашас. По его словам, некоторые утверждения, связанные с теориями заговора, проверялись.

“Например, одно из самых популярных утверждений звучит примерно так: “вся политика — это кукольный театр, где все дергаются за ниточки”. С этим утверждением согласились частично или полностью согласились около 60 процентов респондентов.

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Также были заявления, которые относительно непопулярны. Как, например, утверждение, что Израиль косвенно влияет на нашу внешнюю политику. Согласных было процентов 20. И есть утверждение "посередине" - что-то про COVID-19, мол он специально создан и распространен.

Итак, есть целый ряд утверждений, и в среднем около 40 процентов респондентов скорее всего или полностью соглашались с 20 разными утверждениями", - сказал LNK политолог КТУ А. Лашас.

В эфире LNK А. Лашас на вопрос, опасна ли вера в теории заговора или в контексте войны в Украине, сказал, что это вызывает беспокойство.

“Но иногда случаются заговоры. А политика иногда хочет чем-то манипулировать. И не только политики, но люди у власти. Не надо совсем маргинализировать это явление и говорить, что так думает только группа маргиналов.

Нет, мы все информационно уязвимы, так что это не что-то странное. Но это также может быть угрозой национальной безопасности, если мы начнем впадать в крайности, начнем принимать какую-то пропаганду, которая ставит под сомнение наши фундаментальные институты, историю страны и ценности. Тогда да, это угроза национальной безопасности”, — заверил декан социально-гуманитарного факультета КТУ.

А. Лашас сказал, что Литва не слишком сильно выделяется этой особенностью среди других европейских стран.

“Хотя мы более склонны к этому. Но, скажем, в Литве, переходя к факторам, приводящим к такому мышлению, наш основной объект исследования находился именно там, например, один из них — магическое мышление.

Люди верят в гороскопы, телепатию, вещие сны и прочее. Это уже часть нашего “постсоветского” бэкграунда — люди больше склонны верить в такие вещи”, — сказал А. Лашас.

По словам собеседника LNK, вера в гороскопы и тому подобное очень четко коррелирует с верой в заговоры.

"Почему? Потому что они используют в основном один и тот же механизм - люди думают, что есть какие-то невидимые силы, которые что-то делают, контролируют, а люди не имеют никакого влияния. Это магическое мышление и конспирология, конспирологическое мышление имеет одни и те же элементы, сходное мировоззрение”, — сказал политолог КТУ А. Лашас.

Представитель университета, проводившего исследование, в эфире LNK заявил, что аспекты возраста и образования не имеют значения.

“Все еще есть аспект этого магического мышления, он действительно очень силен. Потом - недоверие к политическим институтам, недоверие к крупнейшим СМИ. Важными являются и психологические факторы, которые также в некоторой степени коррелируют друг с другом – например, тревога за будущее”, – отметил А. Лашас.

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