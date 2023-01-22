Установится более спокойная и мягкая зимняя погода: только в некоторых районах выпадет снег

В воскресенье мы окажемся между областью низкого давления на юге страны и антициклоном на севере. Погода будет облачной, местами с прояснениями. Большая вероятность ясного неба ожидается в западных районах и южной части страны. Осадки, в основном небольшой снег, пройдут лишь в отдельных районах. Будет преобладать северо-восточный ветер, местами умеренный. Температура будет колебаться от 3 градусов мороза в северо-западных районах до 1-2 градусов тепла в юго-западной части страны.

В ночь на понедельник влияние поля высокого атмосферного давления еще больше усилится, а вероятность осадков будет очень низкой. Прояснений будет немного, местами сформируется туман. Северо-восточный ветер стихнет. Во многих местах по-прежнему будет гололедица. Температура воздуха понизится до 2-7, местами до 8-9 градусов мороза.

Ситуация вряд ли изменится в понедельник. Небо будет облачным, местами с прояснениями. Значительных осадков не ожидается. Максимальная температура во многих местах останется отрицательной и будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Северо-восточный ветер останется слабым.

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