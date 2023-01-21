Монеточка в студии Delfi: сдаться сейчас просто нельзя, мы обязательно вернёмся

В студию Delfi Елизавета Гырдымова – Лиза Монеточка – пришла ещё не в статусе иноагента. Буквально через несколько часов после нашей беседы певица была включена в реестр иноагентов, пополняющийся в России каждую пятницу.

Как сообщается на сайте Министерства юстиции РФ, “Е.А. Гырдымова получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине. Е.А. Гырдымова проживает за пределами Российской Федерации”.

Этому событию предшествовала бурная информационная атака в российских СМИ. Поводом послужил концерт Монеточки, на котором она выступала с бело-сине-белым флагом и произносила со сцены лозунги: “Слава Украине!”, “Россия будет свободной!” и “Жыве Беларусь!”. Прокремлёвские СМИ немедленно окрестили эти лозунги “националистическими”, хотя ни одно издание даже не решилось их процитировать.

Вот лишь несколько заголовков из различных медиа:

• Сергей Галанин уверен, что националистические выкрики вернутся певице Монеточке бумерангом

• Монеточка «подешевела»: депутат Госдумы жестко приземлил сбежавшую из РФ певицу

• В Общественной палате призвали конфисковать имущество Монеточки за выкрикивание украинских лозунгов

• Депутат Хамзаев призвал оценить антироссийские лозунги Монеточки

• Блогер Манукян призвал лишить певицу Монеточку имущества из-за националистических лозунгов

“Мои бывалые друзья говорят, что таким образом меня готовят к иноагентству, – рассказала Монеточка. – Всё это началось очень резко, и сначала я ещё как-то пыталась отвечать, опровергать совсем уж вымышленные вещи, объяснять свою позицию, но потом поняла, что уже чисто технически не могу справляться с этим потоком бреда и безумия и решила это игнорировать”.

Таким образом, для Лизы Монеточки включение в реестр иноагентов не явилось неожиданностью и не напугало её. Певица уверена, что её жизнь не сильно изменится: “Мои зрители прошли через этот фильтр, и те, кто не согласны с моей позицией, и так уже давно отрезались. Что же касается моего окружения – все люди вокруг поддерживают [мои убеждения], поэтому я не думаю, что что-то поменяется”.

Новый статус даже подбросил певице своеобразный творческий вызов: ведь по российским законам каждое её присутствие в медиа, включая клипы, должно сопровождаться известной “плашкой” – безграмотным, с точки зрения русской грамматики, текстом строго оговоренного размера и контрастности. Монеточка заявила, что постарается креативно подойти к этому: например, оформить эту плашку в виде музыкального приветствия и вставлять её перед каждым своим видео.

В информационной атаке на Монеточку неоднократно всплывали слова о предательстве Родины. А с чего начинается Родина для певицы, переехавшей в Литву в мае 2022 года?

“Великая литература, написанная на моём родном языке, моя семья, мои друзья, природа моей страны – я от этих вещей никогда не отказывалась, они навсегда будут со мной, – поделилась наша гостья. – Путин и Шойгу – это не мои мама и папа, и я не считаю, что я им что-то должна, и что люди должны за них умирать”.

Лиза Монеточка обратила внимание на сильный манипулятивный приём, используемый российской пропагандой – это “семейная риторика”: Родина – непременно “мать”, глава страны – “отец” или “батюшка”, сограждане – “братья” или “дети” и даже постоянно обстреливаемая ракетами Украина именуется в телепрограммах “сестрой”. Однако на самом деле отношения государства и гражданина не имеют ничего общего с этими терминами, подчеркнула певица. “Когда государство обращается к тебе, как к своему ребёнку, это значит, что оно от тебя требует чего-то такого, чего государство от гражданина требовать права не имеет. Это нужно фильтровать и не поддаваться”.

Российское государство и давит на Монеточку морально (“ты больше не можешь чувствовать себя хорошим человеком, если ты по сути отказался от своих “родителей”, от своих “дедов” или “братьев”), и пытается получить вполне материальные бенефиты. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин не просто обратился в прокуратуру с просьбой проверить певицу на “иноагентство”, но и потребовал конфисковать её московскую квартиру в пользу государства.

Foto: DELFI / Audrius Gavėnas

“Нужно помнить, что за каждую копейку, которую я заработала в России, я заплатила налоги. И на этом мои отношения [с государством] в этой области заканчиваются. Я не должна ничего сверх нормы, – убеждена Монеточка. – Когда покупаешь квартиру, риэлтор не приносит тебе документ, в котором написано: “1. Вы должны будете уплатить налог. 2. Вы должны будете поддерживать Путина, даже если он будет вести агрессивную захватническую войну на территории соседнего государства”. Я на это не подписывалась”.

Всего год назад, в январе 2022 года у Монеточки был концерт в Москве. Сейчас, пересматривая видео годичной давности, певица с трудом верит, что совсем недавно это было реальным. Для Елизаветы война явилась полной неожиданностью. “Может быть, это наивность, но нам действительно говорили напрямую, что этого не произойдёт. Это непростительный обман”, – вспоминает она.

А с началом войны творческие личности были поставлены перед выбором: продолжать работу, закрывая при этом глаза на политику, или высказаться открыто, рискуя лишиться и зрителя, и даже собственной страны. Для Монеточки решение было однозначным с самого начала: высказать свою позицию – и будь что будет.

“Это самое главное, это то, для чего мы живём – ради свободы, ради того, чтобы говорить о своих идеях и стремиться к тому, что ты считаешь правильным и хорошим”.

Однако решение уехать из России возникло с началом войны моментально. Наша гостья находилась в весьма уязвимом состоянии – она ждала ребёнка. Необходимо было искать возможность спастись от “жёстких разговоров” с властями – а откровенно высказанная Монеточкой антивоенная позиция могла привести не только к административному наказанию, но и к уголовному преследованию. “Беременным нужно очень беречь себя, и я поняла, что хороший способ – это уехать туда, где ты будешь ощущать себя в безопасности и одновременно свободно. Вот мы и приехали сюда”, – рассказала певица.

“Сюда” – это в Литву. Елизавета с мужем Виктором Исаевым оказались в нашей стране, в общем-то, случайно: здесь у них были знакомые, которые предложили помощь в переезде. Но любопытно, что впоследствии Виктор узнал, что его прабабушка родом из Каунаса. “Здорово получить такую внутреннюю поддержку – это не совсем чужое место, а когда-то здесь тоже наши родные жили. Нам это очень помогло принять происходящее”, – поделилась Монеточка.

Певице удалось сохранить не только дружеские, но и творческие связи: в Вильнюсе живёт и музыкант Noize MC, с которым Монеточка сотрудничает уже более шести лет. “Мы и раньше были близкими друзьями, но сейчас просто склеились – у нас нет бесконечных туров, мы видимся практически каждый день, влияем друг на друга и творчески, и в жизни, – рассказала Елизавета. – После начала войны все связи уплотнились, многие приятели стали друзьями, а многие друзья – близкими друзьями”.

Уехали из России не только музыканты, но и их слушатели. На концертах Монеточки в европейских городах к ней подходят зрители и показывают совместные фото с певицей с её прежних гастролей – например, из Екатеринбурга. “Это тот же зритель, с которым я все эти годы работала, общалась и очень сблизилась”, – поделилась певица.

Однако наша гостья не считает, что в России остались лишь люди, которые – активно или молчаливо – поддерживают власти. Доказательством тому служат благотворительные концерты Voices of Peace в пользу Украины, которые проводят совместно Noize MC и Монеточка. Было собрано более 300 000 евро, из них более ста тысяч пришли из России. “Люди переводили эти деньги, рискуя, и для меня это гораздо более весомый аргумент, чем десятки тысяч ботов. Я знаю, что есть люди, готовые посвящать свои жизни тому, чтобы бороться с войной, насколько они могут”, – заявила Монеточка.

Певица уверена, что её эмиграция – это временное состояние. “Я надеюсь, что в ближайшем будущем, когда война закончится, у нас будет шанс строить страну, о которой мы мечтаем. Мне кажется, что не всё потеряно, и сдаться сейчас просто нельзя. В моей голове всегда есть мысль, что мы обязательно вернёмся, как только будет можно”.

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