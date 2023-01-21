"Это необходимо": страны Балтии призвали Германию срочно передать Украине танки

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки "Леопард".

"Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе", – написал в твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

We, 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 21, 2023

Накануне стало известно, что союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. Украинская армия запросила у западных стран сотни американских танков "Абрамс" и немецких "Леопард". Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу заявил, что Берлин пока не принял решения относительно "Леопардов". Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может сообщить ничего нового о поставках "Абрамсов".

СМИ также писали, что Чехия и Словакия готовы отказаться в пользу Киева от немецких танков, которые они должны получить в обмен на уже отправленные в Украину танки советского образца. В субботу Министерство обороны Чехии опровергло эту информацию.

"Чехию не просили и не приглашали предоставить танки, которые по ранее достигнутому соглашению она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине", – заявили в министерстве.

20 января в Германии прошли восьмые консультативные переговоры о военной помощи Украине на авиабазе США "Рамштайн". Борис Писториус заявил, что к весне Германия подготовит новый пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро. По его словам, Берлин отправит в Украину зенитные противоракетные установки "Пэтриот", семь самоходных артиллерийских установок "Гепард", ракетные системы "Ирис-Т" и управляемые ракеты к ним. Поставки на 400 миллионов евро анонсировала Финляндия.

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