"После оценки собранной информации в досудебном расследовании по подозрению в торговле влиянием, в отношении подозреваемого Кястутиса Юцявичюса избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, – подписка о невыезде", – сказал представитель Вильнюсской окружной прокуратуры информационному агентству ELTA.

Служба спецрасследований (ССР) получила информацию о том, что бывший глава Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Кястутис Юцявичюс, возможно, требует взятку. Было начато расследование по факту возможной торговли влиянием.

Статьи по теме:
Литва: задержан экс-глава Службы расследований финансовых преступлений

Расследование контролируют прокуроры отдела организованной преступности Вильнюсской окружной прокуратуры.

Напомним, что пока вина подозреваемого не доказана, действует презумпция невиновности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!