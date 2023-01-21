Глава КНБО Сейма: закон о размещении немецкой военной бригады в Литве откладывается "в ящик стола"

По словам председателя Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса, он откладывает на время свою инициативу о законодательном закреплении размещения немецкой военной бригады в Литве.

"Я считаю, что сейчас на все надо смотреть иначе, насколько наша правовая база, которая уже усовершенствована, позволяет ускорить процессы подготовки инфраструктуры и где чего-то не хватает. Если чего-то не хватает, мы вносим изменения, если всего хватает ­– движемся вперед", – сказал Л. Кащюнас в комментарии информационному агентству ELTA.

ELTA напоминает, что, по словам председателя КНБО, в конце декабря он передал Министерству иностранных дел и Министерству обороны предварительный законопроект о размещении немецкой военной бригады в Литве.

Л. Кащюнас тогда выразил надежду, что уже после нового года с министерствами будет оговорено, видят ли они необходимость в таком законе.

И все же уже в начале обсуждения необходимости в законопроекте как министерства, так и Правительство не спешило излагать свою позицию. От более глубоких дискуссий относительно законопроекта воздержался и министр обороны А. Анушаускас, с осторожностью оценивший идею законопроекта.

Свои сомнения насчет необходимости в специальном законе, в котором бы закреплялись надлежащие условия для размещения немецкой военной бригады, выразил и президент Литвы Г. Науседа. По мнению главы государства, инициатива Комитета по национальной безопасности и обороне не закрепляет обязательства Литвы перед Берлином, а скорее наоборот – вызывает у партнеров дополнительные вопросы.

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