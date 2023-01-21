В Вильнюсе — проект века: 9 министерств ожидают перемены

Почти за 170 миллионов евро в центре столицы разместится городок министерств. Помещения будут новые, современные и более энергоэффективные, а первые переезды министерств ожидаются через пару лет. Имущественный банк называет выбранное место раной на лице столицы, поэтому после реконструкции и появления новостроек лицо города тоже должно измениться.

Проект века и сооружение века — так можно назвать идею создания министерского городка.

“Сегодня в протоколе заседания правительство утвердило концепцию реконструкции комплекса зданий на улицах А. Гоштауто и Лукишкю. Это долгожданный проект", - сказал заместитель министра финансов Гедиминас Норкунас в среду после заседания правительства.

“Имущественный банк получил доверие правительства и Министерства финансов для реализации своего крупнейшего в истории проекта на сегодняшний день”, - сказал директор Имущественного банка Миндаугас Синкявичюс.

В течение пяти лет планируется обновить комплекс зданий, включая реконструкцию и новые постройки.

“На сегодняшний день, не побоюсь этого слова, это рана Вильнюса. Этот квартал частично заброшен, внутренний двор не обустроен. На его территории есть бывшее татарское кладбище и мечеть, осмысленного и справедливого увековечивания этому нет", - сказал директор Имущественного банка.

По словам вице-министра финансов Г. Норкунаса, в настоящее время занято около 40 процентов этого квартала.

“Но это старые здания. Большая часть этих помещений не подходит ни для сдачи в аренду, ни для деятельности госучреждений", - сказал он.

Нынешние здания министерств не только слишком просторны, но и дороги в обслуживании, некоторые из них были построены более ста лет назад. Подсчитано, что новый городок министерств может обойтись в 168 миллионов евро.

"Централизация всех министерств в одном месте может быть неплоха, потому что не все из них имеют такие исторические, красивые здания", - сказал LNK глава Департамента культурного наследия Видмантас Безарас.

Мы ожидаем, что на первом этапе на новом месте разместятся министерства сельского хозяйства, транспорта и здравоохранения.

“Мы очень надеемся, что первые министерства смогут заселиться в начале 2025 года”, — сказал вице-министр финансов.

Еще позже, до 2028 года – министерства финансов, окружающей среды, экономики и инноваций, энергетики, юстиции и социальной защиты и труда, часть других учреждений.

“Главное — это эффективность управления, на что мы уже пытаемся смотреть”, — сказала министр юстиции Эвелина Добровольска.

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что такие решения необходимы.

“Нам нужно думать о том, как лучше обеспечить саму работу, обеспечить лучшие условия труда и подумать об эффективных решениях по использованию и эксплуатации государственных активов”, — сказала она.

Однако министерство под руководством А. Билотайте, как и ряд других министерств обороны и иностранных дел, не будут перемещены из соображений безопасности.

“Пока этот вопрос не касается нашего министерства”, - сказала А. Билотайте.

Министр обороны Арвидас Анушаускас сказал, что подсчитано, сколько это будет стоить.

“У нас уже есть агентства и некоторые департаменты из состава министерства, которые могут работать в тех условиях, где не так много требований, например, по использованию секретной информации, созданию зон секретности”, — сказал министр.

Министерства образования, науки и спорта и культуры также не будут перемещены из-за культурного наследия. Однако уже рассчитан перенос 9 министерств, чтобы не только сэкономить место, но и учесть, что новые современные здания будут более энергоэффективными.

“По сегодняшним ценам это сэкономит нам около 3 млн евро в год на содержании имущества. В настоящее время в среднем на одного работника отводится чуть более 20 квадратных метров. А в этом новом проекте планируется чуть больше 13 кв. И сразу же планируются гибридные рабочие места — экономия будет за счет нескольких аспектов”, — сказал замминистра финансов.

Освободившиеся здания министерств планируется продать.

"Это позволит нам отказаться от около 90 000 квадратных метров в Вильнюсе - это около 50 зданий и помещений, которые мы сможем продать как нерентабельные", - сказал директор Имущественного банка.

Вице-министр финансов сообщил, что планируется получить около 152 млн евро.

“Таким образом, финансирование большей части этого проекта будет обеспечено”, — сказал он.

“В свое время на проспекте Гедиминаса строились гостиницы или престижные офисы и апартаменты. Но к каждому зданию предъявляются требования, определяются его свойства. И неважно, кто хозяин, за ним нужно будет следить”, — сказал LNK глава Департамента культурного наследия В. Безарас.

Еще один аспект — автомобили. А. На улице Гоштауто и сейчас в них недостатка нет, не получится ли, что если сюда перенесут министерства, то станет еще более тесно?

“Мест для парковки будет больше, чем сейчас, это точно. На первом этапе на месте сносимых зданий появятся временные наземные парковочные места. А позже, при строительстве новых зданий, будут и подземные паркинги”, – сказал вице-министр финансов Г. Норкунас.

О том, что министерства должны быть переведены в современные здания, заговорили еще во время срока полномочий премьер-министра Гедиминаса Киркиласа.

Первые строительные работы ожидаются через год.

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