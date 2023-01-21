Профессор Мажейкис: есть один нюанс, на который власть Путина пока не обращает внимания

Говорят, что в ближайшее время Владимир Путин объявит вторую волну мобилизации в стране. Об этом говорят уже месяц, якобы для того, чтобы подготовить русский народ. Хотят ли русские второй волны мобилизации? Как вторая волна мобилизации может скорректировать ход войны? Об этом рассказал профессор Университета Витаутаса Великого (ВДУ) Гинтаутас Мажейкис.

Некоторые западные страны ожидали восстания после объявленной в России первой волны мобилизации, но страну покинула лишь часть мужчин этой страны. Профессор ВДУ Г. Мажейкис заявил, что восстания из-за возможной второй волны мобилизации точно не будет.

"Никаких социологических или иных признаков нет. Если посмотреть на итоги Первой мировой войны, то среди дезертиров с фронта возникло восстание. А таких дезертиров с фронта в настоящее время очень мало. Если они убегают, то не столько мобилизованные, сколько уголовники, головорезы, которые действительно не собираются устраивать никакой революции", — заверил Г. Мажейкис.

По его словам, в настоящее время нет никаких признаков того, что в России могут произойти какие-либо революции или крупные акции протеста.

Однако готовятся и другие сценарии, заявил Г. Мажейкис.

"К тому же, никакой новой мобилизации В. Путин в среду не объявлял, однако в Москве и Петербурге запретили не только собирать в одном месте более 20 человек, но и вернули дружинников, которые были в советское время, чтобы присматривать за улицами.

Понятно, кому нужен этот инструмент. Потому что уже давно ходят слухи, что когда мобилизация состоится в этот раз, что неизбежно с точки зрения логики войны, то она не будет нуждаться в отдельном приказе, имея в виду, что предыдущий приказ не был отменен. И только по приказу министра обороны Сергея Шойгу в любой день и втихаря. Но ходят слухи, что на этот раз возьмут людей не из провинции, а из Москвы и Санкт-Петербурга", — сказал профессор ВДУ Г. Мажейкис.

По его словам, если мы не хотим большого сопротивления, необходимо сначала ввести репрессивные меры.

"Чтобы они не напали в знак протеста. И то, что сегодня было принято решение об усилении репрессий в Петербурге и Москве и недопущении любого протеста, показывает, что это очень серьезный шаг в этом направлении. Что именно в это время в городах будут проводиться большие мобилизационные акции", — сказал профессор ВДУ.

В этих российских городах тоже есть либералы и демократы, которые хотели бы протестовать. Однако есть еще одна группа, которую, по мнению Г. Мажейкиса, в Кремле должным образом не учитывают.

"Но те, кто уже изучал происходящее в Москве и Петербурге, могли заметить, что там тоже образовались большие группы профашистских, ультранационалистически настроенных русских со своими идеологами, своими лидерами. Которые тоже хотели бы активно вмешаться в эту войну. Есть один нюанс, на который правительство В. Путина, видимо, не обращает особого внимания.

Что все эти националисты, которые хотят задавить Украину, запад и США, это организованные группы, а не разрозненные группы, их гораздо меньше интересуют деньги. Во-вторых, они уже организованы и в этих городах достаточно ультранационалистических лидеров, которые чувствуют, что В. Путин слаб, слег, еле двигается.

И кто хотел бы расстрелять политических деятелей, получить какую-то выгоду. Может быть, мы увидим не то, что ожидаем - что русские будут выступать против войны, но и не то, что ожидает В. Путин - что москвичи и петербуржцы пойдут на войну, как ягнята", - сказал профессор Г. Мажейкис.

Он заявил, что таким поведением В. Путин "подливает керосин в огонь, который сам не умеет контролировать".

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