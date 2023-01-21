В выходные придется терпеть и ветер, и осадки: с понедельника зима будет более приятной

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Jonas Balčiūnas

В ночь на субботу через Литву начал двигаться теплый атмосферный фронт. Днем он будет определять погоду практически на всей территории страны.