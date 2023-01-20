Министр транспорта о Rail Baltica: этот коридор как никогда важен в сегодняшнем геополитическом контексте

Министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис в среду в рамках рабочего визита в Польшу, обсудил с координатором Rail Baltica в Европейской комиссии Катрин Траутманн ход и реализацию этого проекта железной дороги европейской колеи в Литве, сообщается в пресс-релизе Министерства коммуникаций и транспорта.

На встрече министр отметил, что транспортный коридор Север-Юг, соединяющий три моря – Балтийское, Черное и Эгейское, как никогда важен в сегодняшнем геополитическом контексте. В целях развития новых транспортных коридоров, логистических направлений, а также стратегических связей с Украиной изыскиваются пути соединения Украины и морских портов стран Балтии как автомобильным, так и железнодорожным транспортом европейского стандарта.

"Rail Baltica, которая соединит страны Балтии и Польшу, позволит значительно усилить интеграцию транспортно-логистического сектора нашей страны в европейскую железнодорожную сеть. Чтобы этот проект международного значения был реализован как можно скорее, вместе с его исполнителями и совместным предприятием стран Балтии мы стремимся ускорить работу и создать условия для открытия первой линии в Литве, не дожидаясь реализации всего проекта", - сказал министр связи М. Скуодис.

По словам министра, Литва, Польша и Украина в ближайшее время планируют подготовить перечень проектов, направленных на увеличение пропускной способности транспортного коридора между портами Балтийского моря и Украиной.

"Все проекты двойного назначения – военного и гражданского – сообщения сухопутными и водными путями, воздухом и по железной дороге. Они тесно согласовываются как на национальном и региональном уровне, так и с Еврокомиссией", - подчеркнул М. Скуодис.

На прошлой неделе ускорение проекта Rail Baltica в Литве министр обсудил с разработчиками проекта – руководством АО Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги), АО LTG Infra, правлением совместной компании стран Балтии RB Rail AS и представителями Совета наблюдателей.

Этот вопрос также будет одним из самых важных во время встречи министра М. Скуодиса с министрами транспорта Эстонии и Латвии в начале следующей недели в Таллинне.

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