В Вильнюсе перевернулся трактор: полицию вызвали из-за насмешек

В пятницу люди стали делиться информацией о том, что на ул. Лепкальнё перевернулся трактор.

Полиция информировала, что в 12.27 ч. поступила сообщение, о том, что к водителю перевернувшегося трактора подошел водитель остановившейся рядом машины и стал насмехаться над ним.

Выяснилось, что тракторист перевернулся, когда вышеупомянутый автомобиль создал аварийную ситуацию. Тогда рабочий решил вызвать полицию на насмехавшегося над ним водителя.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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