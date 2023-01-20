Соцдем: людей не должны насильно включать во вторую ступень пенсионного накопления без возможности выхода

Председатель Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте считает, что систему накопления пенсий во второй ступени необходимо изменить и сделать более справедливой. По ее словам, физические лица не должны автоматически включаться в систему накопления, а также должен быть упрощенный способ прекращения участия в накоплении.

"С накоплением на второй ступени пенсии есть всякие проблемы, и самая большая из них – это то, что хотят накопить много денег за короткое время, что просто невозможно. Поэтому я понимаю и согласна с тем, что включение во вторую ступень пенсий не может быть автоматическим, и людям часто об этом неизвестно. Выход из участия в накоплении также должен быть более свободный, особенно для тех людей, которые были включены почти насильно, даже если они мало зарабатывают или им недолго осталось до выхода на пенсию", - в пятницу радиостанции Žinių radijas сказала В. Блинкявичюте.

Также, по мнению парламентария, много недоверия ко второй ступени вызывает тот факт, что для многих граждан Литвы выгода от такого накопления будет просто неощутима.

"Возникает много вопросов, когда человек накапливает 8, 9 или 10 тысяч за длительный период времени и он не может снять всю эту сумму, капает всего по двадцать или тридцать евро в месяц. Совершенно не ощущается, что ты накапливал дополнительно, в связи с этим есть недоверие и разочарование", - пояснила политик.

Однако В. Блинкявичюте надеется, что к этой проблеме и общественному недовольству будет обращено внимание, и власти попытаются усовершенствовать пенсионную накопительную систему.

"И нельзя списывать мнения людей, не слышать их и не прислушиваться к ним. Надеюсь, что представители власти к этому прислушиваются и слышат, возможно, совершенствуют систему или перенимают опыт стран, в которых были подобные системы. И оценив это, принимают решения", - сказала парламентарий.

ELTA напоминает, что Законом о пенсионном накоплении с 1 января 2019 г. изменена модель накопления пенсии II ступени.

Все жители в возрасте до 40 лет, до 2019 года не участвовавшие в накоплении II ступени, автоматически включаются в пенсионные накопления II ступени, в случае отказа автоматическое включение повторяется каждые 3 года до достижения 40-летия.

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