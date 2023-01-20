Служба спецрасследований задержала бывшего главу СРФП

Служба спецрасследований (ССР) получила информацию о том, что бывший глава Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Кястутис Юцявичюс, возможно, требует взятку. Было начато расследование по факту возможной торговли влиянием.

В ходе расследования, выяснилось, что Юцявичюс, вероятно, требовал и взял взятку в размере 2000 евро, в обмен на обещание изменить процессуальный статус в расследовании СРФП.

Человеку, давшему взятку также обещали вернуть изъятые у него вещи, сообщает ССР.

19 января, вечером, Юцявичюс был задержан сразу же после того, как взял взятку. Бывшему главе СРФП предъявлены обвинения в торговле влиянием (1 ч. 226 ст. УК ЛР).Расследование проводит Центральная служба расследований.

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Расследование контролируют прокуроры отдела организованной преступности Вильнюсской окружной прокуратуры.

Напомним, что пока вина подозреваемого не доказана, действует презумпция невиновности.

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