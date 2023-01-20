Суд принял окончательное решение: Perlas Energija должна заплатить штраф в размере 90 тысяч евро

Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) принял окончательное решение – независимый поставщик электроэнергии Perlas Energija, прекративший деятельность в августе прошлого года, должен заплатить штраф в размере 90 тыс. евро, наложенный Государственной службой защиты прав потребителей (ГСЗПП) за действия компании.

Суд принял такое решение, отклонив жалобу Perlas Energija и тем самым оставив в силе решение Вильнюсского окружного административного суда от 10 ноября.

Вильнюсский окружной административный суд назначил штраф в размере 90 тыс. евро, аргументируя это тем, что Perlas Energija предоставила своим потребителям неверную информацию о предлагаемых фиксированных ценах на энергию и, прекратив свою деятельность, ввела в заблуждение потребителей, которые рассчитывали платить оговоренную цену за весь период, предусмотренный в их договорах.

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