Науседа поздравил ЕП с принятием резолюции о создании трибунала для России: это важный шаг вперед

В четверг, после того как Европейский парламент (ЕП) одобрил инициированную Литвой резолюцию о трибунале для расследования преступлений России в Украине, президент Гитанас Науседа не сомневается, что это важный шаг вперед.

"Поздравляю Европарламент с принятием резолюции о создании специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Это важный шаг вперед", - написал глава государства в своем Twitter-аккаунте.

"Я надеюсь, что к этой инициативе присоединятся и другие международные партнеры и мы объединим усилия для привлечения российского режима к ответственности", - добавил Г. Науседа.

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ELTA напоминает, что в четверг члены Европарламента в очередной раз призвали к созданию специального международного трибунала для расследования преступлений политических и военных лидеров России и их союзников в Украине.

Преступления, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других городах Украины, свидетельствуют о жестокости войны, поэтому важно предпринимать координированные международные действия для определения ответственности виновных в войне, отмечается в резолюции Европарламента.

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