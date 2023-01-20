Посол Литвы по особым поручениям: русские видят наши метания – нужна решимость

Должны быть дискуссии не только о передаче Украине боевых танков Leopard, необходимо говорить о поставках всех эффективных наступательных вооружений, убежден посол по особым поручениям Линас Линкявичюс.

Политик надеется, что во время встречи на авиабазе Рамштайн в пятницу наступит переломный момент и лидеры Европейского союза (ЕС) решениями продемонстрируют свою решимость, у нас, подчеркивает он, нет времени ждать.

"Речь идет не только о танках, а об эффективных наступательных вооружениях, чтобы Украина могла освободить аннексированные и оккупированные территории, и это жизненно важно. Тем более время не ждет, и агрессор тоже готовится. Так что танки – это только один из элементов", - в пятницу в эфире радио LRT сказал Л. Линкявичюс.

Посол надеется, что пятничная встреча на авиабазе Рамштайн даст четкий ответ относительно дальнейших поставок вооружений и, подчеркивает он, лидеры стран ЕС продемонстрируют свою решимость.

"Я вижу еще и такие проблемы, что Европе не хватает лидерства. И кто действительно хочет быть лидером, тот не может или не способен, а кто может – не хочет. Но время идет, и это подливает масла в огонь дебатов. Допустим, мы знаем, что именно радикальное республиканское крыло США упрекает в том, что Европа делает слишком мало. Или, скажем, Россия тоже почувствовала чувствительность и те линии, которые мы провели, а не русские, и увидела эти метания... Нужно больше решимости, потому что в то время, когда мы говорим и настраиваем эти струны, в Украине происходят террористические акты", - сказал политик.

"Будем очень надеяться, что наступит переломный момент, потому что он должен произойти, альтернатив ему просто нет", - добавил он.

В пятницу на военной базе Рамштайн состоится встреча союзников. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в ходе встречи будут приняты твердые решения относительно дальнейших поставок западного оружия Киеву.

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