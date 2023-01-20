Какие идеи насчет движения в Вильнюсе предлагают основные кандидаты на пост мэра столицы

Заторы, проблемы с парковкой, старый, загрязняющий окружающий среду и вечно опаздывающий общественный транспорт, нечищенные тротуары – вот основные проблемы Вильнюса в этой сфере. Основные кандидаты на пост мэра столицы предлагают очень разные варианты решения этих проблем. Delfi предлагает познакомиться с предложениями и обещаниями кандидатов.

Артурас Зуокас

Артурас Зуокас - кандидат партии "Свобода и справедливость". В передаче на Delfi он обещал остановить воплощение идеи действующего мэра Ремигиюса Шимашюса в связи с сужение улиц в столице.

Зуокас считает велосипед возможным средством передвижения в теплое время года. Он считает, что основное внимание должно быть направлено на создание удобного общественного транспорта.

Он предлагает провести трамвайную линию, а от Шешкине до Шнипишкес - канатную дорогу.

Кроме того, Зуокас считает, что в Вильнюсе надо завершить формирование сети улиц.

Он считает, что надо расширять сеть стоянок "Паркуйся и езжай", чтобы люди, оставившие там машины, могли дальше ездить по городу на общественном транспорте бесплатно.

Зуокас выступает за расширение сети подземных стоянок в центре города. "Парковки бесплатной нет и не будет, мы должны это понять <...>. В городе есть проект, для этого не нужны деньги, достаточно частных инвестиций, – подземная стоянка с въездом с ул. Якшто, Гоштауто и Вильняус, а сверху должны быть пространства для общественных мест, для пешеходов, велосипедистов, – сказал кандидат. – Если не будет нормальной инфраструктуры парковки или подземной стоянки, трудно надеяться на то, что нынешний хаос в центре исчезнет".

Зуокас предлагает и вариант с подвозом школьников, что также уменьшит заторы.

"Мы предлагаем, чтобы каждая школа владела желтыми автобусами, чтобы они сами по списку собирали и привозили детей. У мам и пап будет нормальное утро, это даже позволило бы начинать уроки в школах в такое время, когда нет заторов, например, с 9 ч.", – сказал Зуокас.

Он также заявил, что намерен отказаться от введенного в Старом городе нового порядка движения "петлями", расширять и ремонтировать улицы, кое-где расширять пешеходные дорожки и велодорожки, оборудовать пешеходные переходы и др. Зуокас намерен также уменьшить транзитное движение через Старый город и ввести плату за въезд, все машины, которые не зарегистрированы в столице - облагать более высоким тарифом, а на вырученные средства решать проблему парковки в спальных районах.

Миколас Маяускас

Независимый кандидат, бывший консерватор Миколас Маяускас также обещает остановить работы по суждению улиц в городе.

В передаче на Delfi он рассказал о планах в связи с расширением перекрестков, возвращением "зеленых стрелок".

"У нас есть такие урбанистические инновации, из-за которых горожане, гости города застревают в заторах, сужены улицы, сужены перекрестки <...>. Около 100 000 человек ежедневно едут на работу и назад, можно предположить, что только из-за сужения перекрестков, улиц, непостроенных виадуков, тоннелей, мостов мы видим, что теряем много времени, представьте, дополнительно час в день <...>.

У кого-то серьезно должно было сорвать крышу, чтобы вводить в городе такие инновации, которые нанесли огромный ущерб жителям. Мне кажется, это надо решать. Надо улучшить пропускную способность перекрестков, расширить их, вернуть зеленые стрелки, привести в порядок общественный транспорт – есть много, что надо было сделать по сути уже вчера", – сказал Маяускас.

По его словам, людей насильно ни на самокаты, ни в общественный транспорт не пересадишь.

Он считает, что заторов было бы меньше, если бы жители получали услуги здравоохранения и образования ближе к дому, поэтому, надо открывать филиалы поликлиник в спальных районах.

Маяускас предлагает строить у многоквартирных домов многоэтажные стоянки.

В его программе есть пункт по увеличению числа рейсов быстрых автобусов, ремонту дорог, расширению сети велодорожек, введения четких правил для людей на электросамокатах.

На вопрос Delfi о нынешнем порядке движения в Старом городе, Маяускас сказал, что оставил бы его, только ввел бы коррективы, чтобы не было заторов.

Валдас Бенкунскас

Консерватор Валдас Бенкунскас в передаче на TV3.lt, обещал остановить сужение улиц в городе и уделять больше внимания ремонту дорог.

На вопрос Delfi о движении в Старом городе, он сказал, что эта модель своей цели достигла, но все же она нуждается в пересмотре.

Бенкунскас в своей программе обещает начать реконструкцию транспортных узлов в городе (новые тоннели, виадук, обновление круговых перекрестков, еще одна улица из Пилайте), а также создать 5800 новых мест для парковки за счет многоэтажных стоянок в кварталах многоквартирных домов.

Политик обещает полностью обновить общественный транспорт, чтобы не осталось старых троллейбусов, новые автобусы он обещает на электричестве или на водороде, кроме того, он обещает увеличить число быстрых маршрутов, полос A, увеличить среднюю скорость общественного транспорта на 4 км/ч, создать условия для безналичного расчета в общественном транспорте.

Бенкунскас сказал, что предложит новые маршруты, для улучшения местного сообщения по железной дороге, обещает проложить больше велодорожек, включая дорогу вокруг Вильнюса, а также сделать так, чтобы автобусы и троллейбусы, которые едут в три горки (Таурас, Нарбуто и Шешкине), одну остановку бесплатно перевозили велосипедистов.

В Вильнюсе, по словам политика, также обновят и проложат новые пешеходные дорожки, где возможно, расширят тротуары, в Старом городе бетонные плиты заменят каменной шашкой.

Кандидат обещает ввести правила для водителей самокатов, запретить ездить на самокатах в центре по узким тротуарам.

Около многоквартирных домов в спальных районах Бенкунскас предлагает оборудовать больше мест для зарядки электромобилей.

Томас-Витаутас Раскявичюс

Депутат, кандидат в мэры от Партии свободы Томас-Витаутас Раскявичюс в передаче на Delfi обещал продолжить сужение улиц, сохранить петлевое движение в Старом городе.

Политик обещает делать все возможное, чтобы в городе, а особенно в центре, было меньше бетона, асфальта и загрязнений.

Он предлагает диверсифицировать движение в городе: 30% на автомобилях, 30% – на общественном транспорте, 30% – пешком и 10% на велосипедах.

"Если мы будем расширять дороги и строить подземные и многоэтажные стоянки, мы не решим проблему заторов, хотя и сделаем город удобнее (...).

Когда мы говорим о новом стандарте улиц, к чему идем – не объявляем войну автомобилям, а создаем инфраструктуру, которая удобна для альтернативных способов передвижения", – сказал Раскявичюс.

Его цель, добиваться, чтобы городской транспорт ходил предельно по расписанию. По его мнению, полосы А могли бы появиться в центре улицы.

Кандидат говорит о новых велодорожках и пешеходных дорожках, поощрении каршеринга.

Парковка, по его мнению, в городе должна оставаться платной.

Раскявичюс считает, что в центре города можно обойтись без подземных стоянок. Он предлагает оборудовать подземные стоянки в Перкункемисе.

Кандидат намерен сосчитать и отметить все места парковок во дворах и на улицах, полностью обновить троллейбусный парк, на 30% увеличить продолжительность полос общественного транспорта, представить новые маршруты, автобусы разной вместимости, оборудовать более удобные остановки, больше мест для стоянки велосипедов.

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