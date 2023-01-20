Вильнюсский старый театр отказывается от спектаклей авторов, поддерживающих Россию

Вильнюсский старый театр (бывший Русский драмтеатр Литвы) отказывается от показа спектаклей авторов, поддерживающих Россию и войну против Украины (это касается и спектаклей, преемники авторских прав на которые поддерживают Россию), пишет vz.lt.

"После того как выяснились новые факты о гражданах России, являющихся авторами пьес, спектаклей или преемниками авторских прав, театр ответственно принял решение не показывать спектакли, противоречащие его ценностям", – сказано в пресс-релизе руководства театра.

Глава театра Ольга Полевикова подтвердила, что театр прекратил сотрудничество с этими авторами и у него нет совместных новых проектов с российскими авторами, кроме того, театр не видит дальнейшей возможности сотрудничества с авторами, которые открыто не высказали свою позицию в отношении войны в Украине.

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По данным театра, сейчас пересматривают репертуар, договоры с авторами, заключенные до войны.

"Мы прекрасно понимаем желание авторитарной России, путинского режима использовать "великую" российскую культуру в качестве мягкой силы, открытое желание сделать культуру оружием", – сказано в сообщении.

Театр объявил, что отказался от показа спектаклей "Валя" (по произведениям Василия Шукшина), "Утопия (Михаил Дурненков), "Лед" (по роману Владимира Сорокина). Было также принято решение не показывать "Кошкин дом" (Самуил Маршак), "Сволочную любовь" (Павел Санаев), "Горку" (Алексей Житковский).

"Вильнюсский старый театр - мультикультурный и открытый европейский театр, который поощряет, поддерживает и распространяет культуру нацменьшинств, проживающих в Литве (русских, поляков, украинцев, белорусов, евреев и т.д.). Театр, в основе которого лежит толерантность и ценности открытого общества, инициирует и поощряет сотрудничество между общинами с разной культурой, стремится к синергии театров разных традиций", – сказала Полевикова.

Театр сообщил, что создает рабочую группу, которая будет следить за изменением ситуации в мире и при изменении обстоятельств оперативно реагировать на смену репертуара.

VŽ напоминает, что Литовский театр оперы и балета на прошлой неделе сообщил, что отменяет показы произведений российских композиторов – Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского.

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