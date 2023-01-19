Рекордный грузооборот Клайпедского морского порта: годовой рост – 57 процентов

Клайпедский морской порт, который прогнозировал сокращение грузооборота на 35 проц. в 2022 году вследствие потери почти всего грузового транзита, смог переориентироваться и привлечь новые грузопотоки. В конце года был зафиксирован рекорд – объем грузооборота превысил отметку в 1 млн TEU (стандартизированных контейнеров).

"Клайпедский порт свои позиции на восточном побережье Балтийского моря удержал, а по результатам контейнерного грузооборота стал первым. Инвестируем в инфраструктуру, в совместимость с окружающей средой, не меняем свое стратегическое направление. Порт зависим от географического положения, потребления, промышленности, транзитных путей, но мы надеемся, что в текущем году нам удастся удержать прошлогодний результат грузооборота", – говорит гендиректор Дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.

В 2022 г. Клайпедский порт был включен в дополнительные морские маршруты; для прибывающих в Клайпедский порт кораблей, перевозящих грузы для распределения, стала действовать стопроцентная скидка на тоннажный сбор. Все это привело к росту контейнерного грузооборота в Клайпедском порту. В конце года был зафиксирован рекорд – превышена отметка в 1 млн TEU (стандартизированных контейнеров). По сравнению с контейнерным грузооборотом (TEU) в других портах восточного побережья Балтийского моря, в Клайпедском порту рост был самым значительным. Годовой рост грузооборота составил 57 проц., сообщается в пресс-релизе.

В 2022 г. отмечено и восстановление круизного судоходства. В Клайпедский порт прибыл 61 круизный лайнер с 47 тыс. туристов. Общее число судов, зафиксированных в Клайпедском порту в 2022 г., составило 5605 (сухогрузы, танкеры, паромы, маломерные суда и т. д.), порт посетили 337 тыс. пассажиров. Большая их часть прибыла на паромах.

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