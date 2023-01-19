Литва передаст Украине два вертолета Ми-8 и зенитные пушки Bofors

Литва готовит новый пакет военной помощи Украине на почти 125 миллионов евро. Туда войдут два вертолета Ми-8, зенитные пушки Bofors L-70 калибра 40 мм и боеприпасы. Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"У меня есть хорошие новости из Литвы для Украины. В новом литовском пакете помощи Украине – десять орудий ближнего радиуса действия L-70, военное снаряжение и два вертолета Mi-8. Общая стоимость данной партии – примерно 125 млн евро", – написал министр.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал новый пакет военной помощи Украине во время своего визита вместе с польским коллегой во Львов 11 января. Он пообещал поставить Украине зенитные системы малой дальности Bofors L-70 и военное снаряжение.

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