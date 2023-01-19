В Вильнюсе православные окунулись в купель на Крещение

19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня, в память о крещении Иисуса Христа в водах Иордана освящается вода и верующие окунаются в ледяные купели - иордани. В Вильнюсе на озере Бальжё сегодня прошло крещенское купание, моменты которого фиксировал фотограф Delfi.

19 января в этот день во всех храмах и на некоторых водоемах священники Литовской православной церкви освящали воду по особому чину.

В основе празднования этого дня лежит событие, произошедшее много веков назад, когда Господь Иисус Христос принял Крещение на реке Иордан. Чин Великого освящения воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах.

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