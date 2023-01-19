Swedbank в Литве: жителей атакуют русскоговорящие мошенники

Эксперты по безопасности Swedbank обращают внимание на то, что в последнее время участились случаи атак русскоговорящих мошенников против жителей страны и военных беженцев из Украины. Телефонные мошенники стараются выманить личные данные интернет-банка, платежных карт, требуют подтвердить платежи, которых жители сами не инициировали.

"Мошенники постоянно меняют способы мошенничества и в настоящее время атакуют жителей классическим способом – путем мошенничества по телефону и по голосовой связи. Звонящие представляются сотрудниками банка, полиции, прокуратуры и других учреждений и сообщают о якобы неправомерных операциях на счете или о попытках сделать перевод со счета клиента. Таким образом они стараются вызвать состояние психологического шока, тут же предлагая фиктивную помощь", – говорит Жигеда Аугоне, руководитель по информационной безопасности Swedbank.

По словам Ж. Аугоне, отличительной особенностью телефонных мошенников в последнее время является то, что они зачастую сразу обращаются и разговаривают с жителями на русском языке, так как абсолютное большинство звонков поступает из-за пределов Литвы, для этого используются различные приложения для удаленного общения, например WhatsApp, Viber.

"Мы замечаем, что во время таких атак чаще всего жертвами становятся русскоязычные жители Литвы, а также видим, что русскоговорящие мошенники сознательно выбирают для атак жителей страны с русскими именами и фамилиями. В поле зрения мошенников попадали и лица, приехавшие в Литву из уничтожаемой войной Украины", – комментирует эксперт по безопасности.

Позвонив по телефону или через приложение для удаленного общения, мошенники в первую очередь стараются вызвать подозрение, что якобы возникла опасность лишиться денег или попасть в поле зрения правоохранительных органов из-за совершаемых на счете неправомерных действий. Если жители попадаются на этот крючок, то мошенники делают следующий шаг – представляясь экспертами по безопасности банка, они обещают помочь и предлагают решить возникшие проблемы.

"Часто мошенники настойчиво требуют от жителей закачать в свои мобильные устройства программы дистанционного управления, например, AnyDesk, для того чтобы было легче оказать фиктивную услугу или консультацию. Такая программа дает возможность мошенникам видеть на экране устройства клиента остатки и номера счетов, пароли, данные для подключения к интернет-банку. Также программа позволяет управлять самим устройством, то есть формировать платежные поручения, выписки со счетов, менять лимиты операций, заполнить заявление на получение кредита и прочее", – говорит Ж. Аугоне.

По словам эксперта, раскрытие персональных данных является критическим моментом, так как после этого появляется реальная опасность лишиться своих денежных средств и потерпеть финансовые убытки. "Поэтому, если от других лиц поступит просьба раскрыть персональные данные или подтвердить платеж, при том, что клиент сам платежной операции не осуществляет, ни в коем случае нельзя спешить совершать такие действия", – говорит представитель Swedbank.

Ж. Аугоне напоминает главный способ, как распознать мошенника – сотрудники банка никогда сами не звонят жителям с просьбой раскрыть данные подключения, пароли, PIN-коды или другую конфиденциальную информацию. Важно знать, что банку не требуется согласие клиентов для того, чтобы отозвать или остановить платежную операцию.

"Берегите свои инструменты подключения: коды запомните, а не записывайте, никому их не говорите, защитите свои умные устройства путем блокировки экрана и никогда не спешите вводить данные своего инструмента аутентификации личности. Перед тем как ввести «Pin1» или «Pin2», внимательно прочитайте, кому Вы даете разрешение, так как такой способ подтверждения равносилен Вашей личной подписи. Если Вы потеряли инструмент подключения или смартфон, либо если заметили подозрительные операции на своих банковских счетах, немедленно сообщите об этом в свой банк и в полицию" – подчеркивает руководитель по информационной безопасности Swedbank Ж. Аугоне.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!