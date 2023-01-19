ДТП на магистрали A1: Toyota врезалась в ограждения, в машине найдены наркотики

В ночь на среду на автомагистрали А1 (Литва) гражданин Латвии стал виновником ДТП. Сообщается, что в автомобиле были найдены наркотики.

18 января, в 2.41 ч. поступило сообщение о том, что в разделительное ограждение на магистрали врезался легковой автомобиль, из машины выпал человек.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели и обнаружили автомобиль Toyota Yaris, который врезался в ограждения с левой стороны дороги, водитель выпал из машины. Пострадавшего осмотрели врачи. Пожарные-спасатели отключили батареи автомобиля-гибрида.

По данным полиции, водитель (1991 г.р.) Toyota Yaris был в сознании.

Гражданин Латвии был трезвым. Врачи скорой доставили его для осмотра в больницу.

В четверг полиция информировала, что во время осмотра автомобиля на полу обнаружили пакет с порошком белого цвета, вероятно, наркотиком.

Гражданина Латвии осмотрели врачи Каунасской клиники, никаких травм не установили.

Молодого человека взяли под арест.

Ведется расследование по факту хранения наркотиков.

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