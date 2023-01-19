В Вильнюсе в субботу будет ограничено движение на одной и улиц

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: Augustas Didžgalvis

21 января будут проводиться подготовительные работы к строительству виадука над улицей Тауро, поэтому с 8 до 17 ч. будет запрещено движение по второй полосе на этой улице от дома 14 до кафе на ул. Тауро, 3, сообщает муниципалитет. Кроме того, на этом участке будет запрещено движение пешеходов и велосипедистов.

Строительство виадука, который соединит Науяместис со Старым городом начнется весной этого года. При реконструкции ландшафта горы Тауро сохранят растения и рельеф. В парке растет больше тысячи разных деревьев и кустов, их стараются сохранить, в ходе осуществления проекта посадят еще 112 деревьев, 5800 кустов, и 11 700 других растений, 2700 - луковичных цветов. Поскольку территория большая – 8,6 га и охватывает разные работы – приведение в порядок дорожек, инфраструктуры, озеленение и т.д., работы будут проводить поэтапно. Статьи по теме: Вильнюсцев ждут перемены: над улицей Тауро появится пешеходный мост Вскоре на территории горы около ул. Памянкальнё начнутся подготовительные работы, проведут археологические исследования. Весной начнется следующий этап – приведут в порядок парковки у ул. Памянкальнё, зальют фундамент для виадука над ул. Тауро, начнутся общие работы на горе, проложат инженерные сети, посадят новые растения и т.д. С проектом можно ознакомиться здесь https://bit.ly/3sgH9Eg В декабре прошлого года было завершено проектирование и получено разрешение на строительство Национального концертного зала, а сейчас готовятся к конкурсу на поиски подрядчика. Планируется, что Национальный концертный зал на горе Тауро появится до конца 2026 года. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!