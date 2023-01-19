Министр энергетики Литвы: летом цены у нас будут высокие, но не заоблачные

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис не сомневается, что после введения соответствующих ограничительных мер в следующем году цены на газ не достигнут таких высот, какие Литва видела в прошлом году.

"Конечно, будут разные периоды. Но я надеюсь, что таких ценовых шоков у нас не будет по нескольким причинам. Первая причина – цены на газ ограничены, это потолок. Достичь таких высот не удастся из-за ограничений цен на газ", - в четверг радиостанции "Žinių radijas" сказал Д. Крейвис.

"Другой аспект заключается в том, что во Франции не работают почти 60 проц. реакторов. Вероятно, мы не вернемся к той ситуации", - добавил он.

По словам министра, эти две причины позволяют полагать, что в следующем году цены будут значительно ниже, чем в прошлом году.

"Конечно, скорее всего летом, когда у нас антициклоны, когда нет ветра, когда температура высокая, а воды мало, цены будут высокие. Но заоблачных цен у нас не будет", - пояснил политик.

На вопрос, можно ли уже утверждать, что Европа выиграла энергетическую войну против России, министр подчеркнул, что тенденции положительные.

"В войне всегда много динамики, но опять же, как и в физической войне в Украине, тенденция положительная", - сказал он.

В конце декабря министры энергетики стран ЕС достигли договоренности о потолке цен на природный газ – согласованный верхний предел цен на газ составит 180 евро за мегаватт-час. Он будет действовать для оптовых фьючерсных сделок на голландской торговой точке TTF.

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