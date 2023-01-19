Представители Центробанка и Минфина Литвы: рост цен начал терять ускорение

В среду на заседании Комитета Сейма по бюджету и финансам Центробанк Литвы (БЛ) и Министерство финансов представили экономический прогноза страны. Представители учреждений единодушны в том, что показатель инфляции в стране должен выйти на однозначный уровень в середине текущего года.

По словам старшего экономиста Отдела макроэкономики и прогнозирования Департамента экономики Банка Литвы Дарюса Имбрасаса, ситуация на рынке труда должна остаться благоприятной для работников, а рост цен начал терять ускорение.

"Наблюдая за общей экономической ситуацией, мы видим, что ситуация на рынке труда останется благоприятной для работников. Безработица должна вырасти незначительно, рост заработной платы останется относительно быстрым, он приблизится к двузначному темпу. Также видим, что рост цен начал терять ускорение. Нельзя сказать, что он значительно замедлится, рост цен обязательно замедлится, но на однозначный уровень он должен выйти только к середине года", – заявил Д. Имбрасас на заседании КБФ.

Между тем вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас отмечает, что рост цен остается проблемным показателем, однако в конце прошлого года было видно, что ситуация стабилизируется.

"Рост цен остается проблемным показателем, но в последнем квартале 2022 г., в принципе, в октябре-декабре мы фиксировали замедление темпа инфляции, с чуть выше 22 процентов до 20 процентов. Заметна некая стабилизация, движение вниз. Вероятно, что пик инфляции уже позади, если не возникнет новых проблем в энергетике в контексте войны в Украине. Надеемся, что постепенное снижение продолжится и примерно к середине года, во втором полугодии мы должны выйти на однозначный показатель", – пояснил М. Лютвинскас.

Он также добавил, что в этом году заметны изменения и в самой структуре инфляции.

"Инфляционной составляющей в 2022 году были цены на энергоносители, в этом году рост цен на продовольственные товары становится проблемным элементом, по крайней мере, исходя из тех предпосылок, которые у нас имеются сегодня", – сказал вице-министр финансов.

ELTA напоминает, что, по данным Государственного агентство данных, годовая инфляция в декабре прошлого года, по сравнению с декабрем 2021 г., составила 21,7 проц.

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