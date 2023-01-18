Вниманию пациентов: одной вакциной бесплатно сможет привиться больший круг жителей

Отныне больше пациентов из группы риска сможет бесплатно привиться от пневмококковой инфекции, сообщает Государственная больничная касса (ГБК). Этим людям вакцину оплатят из Фонда обязательного страхования здоровья.

С 10 января 2023 года вступили в силу поправки к закону, подписанные министром здравоохранения. Согласно поправке, расширен круг людей, которые входят в группу риска, поэтому им компенсируют прививку от пневмококковой инфекции. Отныне бесплатно будут прививать не только детей, больных астмой, но и взрослых с этим заболеванием. Бесплатно будут прививать и всех больных сахарным диабетом.

Больничная касса напоминает, что достаточно одной дозы этой вакцины (а исключением случаев, когда речь идет о пациентах после трансплантации стволовых клеток). В последнем случае и детей и взрослых прививают 4 дозами по специально разработанной схеме.

Люди из группы риска, чтобы бесплатно привиться, должны обратиться к семейному врачу.

По данным ГБК, в прошлом году этой вакциной в Литве привились 8000 человек. Это стоило 380 000 евро.

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