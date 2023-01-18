Литовские компании начинают сотрудничество с Тайванем – получат доступ к полупроводниковым технологиям

В среду группа литовских компаний-производителей устройств Интернет вещей Teltonika IoT Group, производитель технологий солнечных электростанций SoliTek и биотехнологический стартап Oxipit объявили о начале своего сотрудничества с Тайванем.

Teltonika подписала договор сотрудничества с Тайваньским научно-исследовательским институтом промышленных технологий (ITRI), который поделится с компанией технологиями производства микросхем.

В то время SoliTek получит от Тайваньского государственного экспортно-импортного банка Eximbank кредит в размере 8 млн евро, а Oxipit – 3,5 млн евро из управляемого тайваньской венчурной компанией Taiwania Capital инвестиционного фонда в 200 млн американских долларов, предназначенного для инвестирования в Центральной и Восточной Европе.

Группе компаний Teltonika будут переданы тайваньские полупроводниковые технологии

Teltonika получит право использовать лицензии на разработанные ITRI технологии производства полупроводников и устройств, окажет содействие ITRI в подготовке детальных проектов и инженерном обучении сотрудников. На основании этого в Литве начнется развитие отрасли производства микросхем.

Группа компаний в Вильнюсе намерена осуществлять проектирование производства полупроводников, производство микросхем, их сборку и тестирование, а также производить модули.

"Мы производим продукцию Интернет вещей, но мы также хотим производить и их составляющие. Основным их компонентом являются полупроводники. (...) Мы производим компоненты, но не производим основную составляющую – полупроводники. Если будем производить полупроводники, то вся цепочка ценности возникнет в Литве", — в среду во время презентации инвестиций заявил журналистам учредитель и президент компании Teltonika Арвидас Паукштис.

По его словам, этот проект станет крупнейшим проектом сотрудничества ITRI с зарубежным государством за все 50 лет деятельности данного института.

Стоимость договора между Teltonika и ITRI составит 14 млн долларов. 10 млн. евро, согласно плану двустороннего сотрудничества между правительствами Литвы и Тайваня, выделит Министерство иностранных дел Тайваня, оставшиеся 4 млн евро – группа компаний Teltonika.

Руководители SoliTek и Oxipit: выделяемые Тайванем средства будут способствовать развитию компаний

Руководитель SoliTek Юлюс Сакалаускас сказал журналистам, что компания подписала договор финансирования с Eximbank, управляющим кредитным фондом в 1 млрд долларов США для совместных бизнес-проектов Литвы и Тайваня.

По его словам, предоставленный кредит позволит компании ускорить процесс развития.

Директор Oxipit Гедиминас Пекшис, в свою очередь, отметил журналистам, что тайваньские инвестиции в размере 3,5 млн евро пойдут на развитие компании и ее продукции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!