В 13 ч. полиция сообщила, что около Неменчине, между Балишкяй и Дайлидишкяй, с дороги съехал автомобиль Ford Focus.
Очевидцы сказали, что из машины шел дым. На месте происшествия выяснилось, что это испарялась охлаждающая жидкость. Пожарные-спасатели отключили аккумулятор.
Водитель (1971 г.р.) был пьян (2,51 промилле, второй раз – 2,24 промилле).
Ведется расследование.
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