Представлена концепция министерского городка в Вильнюсе, проект обойдется в 170 млн. евро

Правительство одобрило концепцию обновления зданий на ул. A.Гоштауто и Лукишкю в столице. В новом квартале разместят государственные учреждения, первые этажи зданий будут открыты для жителей, появится пешеходная аллея, новая площадь и сквер. Иными словам, там разместится министерский городок, о котором говорили не один год. Сюда переведут большую часть министерств. Проект планируют завершить к 2028 году, стоимость работ - 170 млн. евро. эти деньги планируют получить, продав ненужные здания.

Концепцию подготовили Минфин и Имущественный банк. До апреля 2023 года они должны представить правительству проект обновления здания на ул. А.Гоштауто 11. Все работы планируется завершить до второго квартала 2028 г.

После того как в министерский городок переведут часть министерств и других учреждений, в городе освободится 88 000 кв. м административных площадей. За них планируют выручить 151,7 млн. евро. Еще 2,84 млн. евро ежегодно будут экономить за счет снижения расходов на коммунальные услуги и ремонты.

Новый комплекс обновят и построят в 6 этапов. Первые три этапа - будут содержать подготовку новых зданий для министерств.

Первый этап. Обновление здания на А.Гоштауто, 11 (площадь 8630 кв. м). Сюда переведут Минздрав и Минсельхоз. Первый этап планируют завершить ко второму кварталу 2025 г.

Второй этап. Строительство нового здания площадью 14 800 кв. м с подземной парковкой. В него переведут Минфин, Министерство охраны окружающей среды и другие учреждения.

Третий этап. Строительство нового здания площадью 18 830 кв. м с подземной парковкой. В него переведут Министерство экономики и инноваций, энергетики, юстиции, Соцмин.

Четвертый этап. Обновление здания на А.Гоштауто, 9 (площадь 7510 кв. м). В него переведут всех нынешних клиентов комплекса и дополнительные учреждения.

Пятый этап. Обновление здания на А.Гоштауто (площадь 9520 кв. м). В него переведут действующие в Вильнюсе госучреждения.

Шестой этап. Строительство нового здания площадью 14 040 кв. м. В него переведут действующие в Вильнюсе госучреждения.

В квартале на ул. А.Гоштауто раньше действовал Институт химии и физики. Часть помещений находится в плачевном состоянии, поэтому их снесут.

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