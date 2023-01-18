По поводу декриминализации каннабиса решили узнать мнение ученых

В среду Комитет Сейма по правопорядку (ТТК) принял решение инициировать экспертизу проектов правовых актов, предусматривающих декриминализацию каннабиса. Политики просят ученых дать оценку поправкам в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

По этому вопросу комитет Сейма обратился к Вильнюсскому университету, Университету Миколаса Ромериса, Университету Витаутаса Великого, Юридическому институту Центра социальных наук, Медицинских наук и Клайпедскому университету.

Включить в этот список Медицинские науки и Клайпедский университет предложила Агне Ширинскене, член региональной фракции Сейма Литвы, и ее коллеги согласились.

"Я бы предложила расширить круг вузов, потому что есть вопросы по доступности лечения и профилактики. Здесь подойдет Университет наук о здоровье, Клайпедский университет, в котором тоже есть соответствующие исследования. Вопрос не только правовой, как и само регулирование, это связано с лечением", - сказала А. Ширинскене на заседании комиссии.

В Статуте Сейма указано, что главный комитет имеет право обращаться в государственные научно-исследовательские институты с просьбой к высшим учебным заведениям и не позднее чем в течение 10 рабочих дней представить заключение об оценке ожидаемого воздействия правового регулирования. Такое заключение может быть запрошено, если планируется урегулировать ранее неурегулированные общественные отношения или в случае принципиального изменения правового регулирования.

ELTA напоминает, что 11 января Комитет Сейма по правопорядку (ТТК) принял решение инициировать экспертизу законопроекта о Гражданском союзе. Члены комиссии обратились с такой просьбой в Вильнюсский университет, Университет Миколаса Ромериса, Университет Витаутаса Великого и Юридический институт Центра социальных наук.

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