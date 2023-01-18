Климатолог: нынешняя ситуация ненормальная, однако грядут перемены

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс сказал, что снег, который в Литве таял дважды за зиму, может смягчить ситуацию во время весеннего половодья, а вот в Латвии ситуация сейчас намного серьезнее. В Литве нехарактерные для января дожди сделали ярче процессы, более характерные для весны, однако во второй половине недели в Литве прогнозируют похолодание. Как долго оно продержится, что так влияет на климат в странах Восточной Европы?

Климатолог Станкунавичюс сказал LNK, что нынешняя ситуация ненормальная.

"Погода быстро меняется, люди не успевают к этому приспособиться. Снег этой зимой тает во второй раз, но, скорее всего, он еще выпадет", – заметил он.

По словам Станкунавичюса, резкое таяние снега приводит к половодью. Например, в Латвии, из берегов вышла река Даугава и это стало серьезным вызовом.

"В Литве половодье обычно фиксируется на западе страны. Но сейчас уровень воды уже снижается. Особенно в низовьях Немана. Однако особой опасности нет. В Латвии другие проблемы, там лед таял медленнее, образовались скопления льда. Кроме того, в низовьях Даугавы стоят три ГЭС. И-за скопления льда вода стала течь через защитные заграждения", – объяснил климатолог.

Во второй половине недели, по его словам, возможен приятный морозец.

"Будет несколько градусов мороза. А днем снова около 0. Погода улучшится, осадков станет меньше. Возможно, в субботу выпадет снег, но не по всей Литве. В основном – на востоке и на юге страны. Температура будет благоприятной для занятий спортом, для прогулок", – рассказал Станкунавичюс.

По его словам, классический день середины зимы - 25 января, поэтому еще возможно похолодание.

"Никто не знает, ведь похолодать может и в феврале, и даже в марте. В марте были морозы до –30 градусов, конечно, это исторические данные. Я не знаю, сейчас это будет или нет, не могу предугадать, но все может измениться", – сказал специалист.

В ближайшие дни снег прогнозируют на западе Литвы, а на востоке – будет идти в основном дождь.

"В долгосрочной перспективе похолодать должно по всей стране. Несильно, до нескольких градусов мороза", – сказал Станкунавичюс.

Он сказал, что пока сложно сказать, какой будет дальнейшая зима – весна может прийти как во второй половине февраля, так и в конце марта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!