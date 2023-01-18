Эфир Delfi c начальником штаба Навального Леонидом Волковым

Выпуск новостей: крушение вертолета в Броварах, будет ли новая волна мобилизации в России, дороговизна и экономия в Литве, в Вильнюсе открылся крематорий.

Гость студии – начальник штаба Навального Леонид Волков.

17 января исполнилось ровно 2 года с момента возвращения российского политика Алексея Навального из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Москву. Сразу же по прилету он был задержан прямо на пограничном контроле и с тех пор находится в заключении. Соратники Навального в связи с годовщиной объявили международную кампанию по освобождению оппозиционера. Беседуем Леонидом Волковым о том, что стало за эти 2 года с российской оппозицией и как можно освободить Алексея.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00

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