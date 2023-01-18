Зафиксировано самое низкое количество смертей на дорогах за весь период независимости Литвы

В прошлом году на дорогах Литвы погибло 120 человек – это наименьшее количество смертей на дорогах за весь период Независимости. В 2022 году на миллион жителей приходилось 43 случая смерти на дорогах, по этому показателю впервые удалось догнать средний показатель последних лет по Европейскому союзу (ЕС), говорится в сообщении Министерства коммуникаций и транспорта.

В 2021 году в среднем в ЕС на миллион жителей приходилось 45 смертей на дорогах, в 2020 г. – 42. Сравнивая статистические данные всех стран ЕС, можно отметить, что меньше всего людей по-прежнему гибнет на дорогах Мальты, Швеции, Дании, Ирландии и Нидерландов – менее 30 смертей на миллион жителей этих стран.

В позапрошлом году на дорогах Литвы погибло 148 человек (53 смерти на миллион жителей), в 2020 г. – 175 (63 смерти на миллион жителей), отмечается в сообщении.

"На дорогах Литвы по-прежнему гибнет слишком много людей. Тенденция к снижению, наблюдаемая в последние годы, подтверждает, что мы движемся в правильном направлении совместными усилиями многих учреждений и общества, но наша конечная цель – ноль смертей. В связи с этим мы должны продолжать всесторонне повышать безопасность дорожного движения и сознательность всех участников на дорогах", - сказал министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.

По сравнению с 2021 г., в прошлом году в Литве немного увеличилось количество смертей пешеходов (с 28 до 31), но значительно уменьшилось количество смертей велосипедистов – с 11 до 5. Важное обстоятельство – в прошлом году не погиб ни один велосипедист, который был в жилете или ехал с включенным фонарем.

По регионам страны наибольший прогресс был достигнут в Таурагском и Утенском уездах – здесь число погибших на дорогах сократилось примерно на 78 и 56 проц. соответственно. Чуть меньший прогресс был достигнут в Каунасском, Вильнюсском и Паневежском уездах – число погибших на дорогах уменьшилось на 29, 25 и 22 проц. соответственно. Ситуация незначительно улучшилась, осталась неизменной или ухудшилась в остальных 5 уездах, говорится в сообщении.

Для повышения безопасности дорожного движения в 2022 г. Правительство утвердило подготовленную Министерством коммуникаций и транспорта программу развития сообщения на 2022-2030 гг., одной из целей которой является снизить количество смертей на дорогах страны не менее чем вдвое по сравнению с 2020 г., т.е. по меньшей мере до 30 смертей на миллион жителей.

Чтобы сделать дороги и улицы страны намного безопаснее, планируется расширить сеть пешеходных и велосипедных дорожек: до 2035 г. проложить около 600 км новых пешеходных дорожек, почти на 50 проц. увеличить протяженность велосипедных дорожек в населенных пунктах, реконструировать около 350 км. дорожек, находящихся в плохом состоянии, отмечается в сообщении.

Цель состоит в том, чтобы до 2024 г. на дорогах государственного значения не осталось небезопасных пешеходных переходов, т.е. в 2022-2024 гг. реконструировать 1 554 таких перехода. До 2035 г. планируется переоборудовать и около 140 одноуровневых перекрестков.

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