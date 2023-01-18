Литва лидирует в ЕС по помощи Украине в сфере энергетики: 824 генератора и 267 трансформаторов

С начала войны в Украине литовские самоуправления, неправительственные организации и энергетические компании передали Украине 824 генератора и 267 трансформаторов. По предварительным подсчетам, помощь Литвы украинской энергетике составляет 6 млн. евро.

Литва – страна, которая поставила в Украину больше всего генераторов и трансформаторов среди стран ЕС, свидетельствуют данные Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии о поддержке энергетического сектора Украины странами Сообщества, сообщается в пресс-релизе.

Россия целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины – объекты энергетической инфраструктуры регулярно обстреливаются ракетами, нарушается работа систем. Около 400 тыс. жителей остаются без газа, более 600 тыс. – без электричества, а 4 млн. жителей получают его по переменному графику в течение ограниченного количества часов в день. Дефицит электроэнергии в Украине составляет 4 ГВт, отмечается в сообщении.

Энергетические компании Литвы и Украины поддерживают связь и обсуждают вопросы обеспечения необходимым специализированным оборудованием. На днях компания "Litgrid" согласовала с украинскими коллегами новый пакет помощи, а ESO уже организует передачу 60 тонн трансформаторного масла, также согласовывается еще один пакет помощи для украинских газораспределительных систем. Неправительственные организации, самоуправления и энергетические компании в ближайшие недели доставят в Украину еще более 50 ед. генераторов различной мощности и другое необходимое оборудование.

Суммарная мощность уже доставленных в Украину генераторов составляет около 1 375 кВт. Это число постоянно растет, так как неправительственные организации, сообщества, органы самоуправления активно поддерживают не только Вооруженные Силы Украины, но и уделяют внимание переживающим зимний сезон украинцам.

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