Треть жителей Литвы отказалась бы от развлечений и культурных мероприятий из-за подорожания

По мере роста стоимости жизни почти треть жителей отказалась бы от развлекательных и культурных мероприятий, свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Spinter tyrimai по заказу Литовской ассоциации предприятий страхования жизни (ЛАПСЖ).

В ходе опроса респондентов спрашивали, какие расходы они сократят в первую очередь или от чего откажутся по мере роста цен на товары и услуги. Отвечая на этот вопрос, только 7 проц. респондентов указали, что в сложное время ни от чего не откажутся.

30 проц. опрошенных указали, что по мере роста стоимости жизни откажутся от развлекательных и культурных мероприятий. Другие вещи, которые чаще всего упоминали жители Литвы, включают необязательные покупки, которые назвали 19 проц. опрошенных. Жители также указывали, что покупали бы меньше одежды и обуви (14 проц.), отказались бы от поездок и отпусков (12 проц.), а также реже посещали бы кафе и рестораны, покупали бы меньше продуктов питания (9 проц.).

Только 5 проц. опрошенных указали, что в сложное время отказались бы от услуг красоты, еще меньше (4 проц.) экономили бы электроэнергию, воду и сокращали расходы на другие коммунальные услуги.

В ходе опроса, проведенного 19-28 ноября, было опрошено 1 013 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет по всей стране. Использовался комбинированный метод опроса: телефонный опрос (CATI, Computer Assisted Telephone Interview) и онлайн-опрос (CAWI, Computer Assisted WEB Interview).

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