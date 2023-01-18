Коронавирус в Литве – 295 новых случаев, летальных исходов не зафиксировано

За прошлые сутки в Литве выявлено 298 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 100 человек, случаи смерти не зафиксированы, сообщил Департамент статистики.

Сейчас болеют 5 940 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 521 человек.

За сутки госпитализированы 28 пациентов, в больницах заняты 113 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 8 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 293 405 случаев.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 127,9 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 228.

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