Глава МИД Литвы: цель России – повлиять на наши решения и заставить отказаться от помощи Украине

Во вторник глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис выступил на сессии Всемирного экономического форума об угрозе ядерной конфронтации "Размышляя о немыслимом: риск ядерной конфронтации", говорится в пресс-релизе.

"Создавая нарратив могущества, Россия стремится повлиять на наши решения и заставить нас отказаться от помощи Украине. Мы не можем поддаться этому нарративу — не бояться не значит быть неподготовленным", — в ходе дискуссии сказал глава литовской дипломатии.

Говоря о вероятности ядерного конфликта, Г. Ландсбергис отметил, что терпение, сдерживание, серьезное вооружение помогли Западу победить в холодной войне и уничтожить Советский Союз.

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"Для победы Украины, которая также приведет к деэскалации угрозы ядерного конфликта, необходимы те же вещи, которые однажды уже помогли Западу: решительное сдерживание, должное внимание к вооружению и вооружение близлежащих к России стран", — отметил министр.

Вместе с исполнительным директором Европейского оборонного агентства Иржи Шедиви, председателем правления международной неправительственной организации Freedom House Джейн Харман и другими участниками дискуссии, говоря о напряженности, возникающей из-за постоянного бряцания российским ядерным оружием, министр Г. Ландсбергис отметил, что сила Запада заключается не только в решимости, но и в умении вызвать чувство неуверенности, мешающее России "просчитать", какой эффект окажут те или иные действия.

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